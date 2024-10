Kategoria wiekowa Kravena. W porównaniu Deadpool & Wolverine to bajka dla dzieci

fot. materiały prasowe

Kategoria wiekowa filmu Kraven Łowca miała być wysoka, ale wygląda na to, że ten film będzie o wiele brutalniejszy, niż zapowiadano. BBFC to brytyjska organizacja zajmująca się przyznawaniem kategorii wiekowych filmom. Ich decyzja dotycząca Kravena jest zaskoczeniem, ponieważ oznacza, że film zawiera więcej przemocy niż Deadpool & Wolverine.

Kraven Łowca – kategoria wiekowa

W Wielkiej Brytanii film będzie dozwolony od 18 lat. Jest to odpowiednik amerykańskiej kategorii NC-17, co oznacza, że na seans mogą wejść tylko osoby od 18 roku życia. W przypadku kategorii R, którą otrzymał Deadpool & Wolverine, młodsze osoby mogą wejść na seans w towarzystwie dorosłego opiekuna. Brytyjski odpowiednik kategorii R to filmy dozwolone od 15 lat.

Opis powodów, dla których Kraven otrzymał taką kategorię, tłumaczy, dlaczego różni się od tej przyznanej Deadpool & Wolverine: ukazanie sadystycznej przemocy, gwałtu i brutalne sceny przemocy na tle seksualnym, branie narkotyków, samobójstwo oraz drastyczne i szczegółowe ukazywanie samookaleczania.

Kraven Łowca - o czym jest film?

Bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff, który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

Kraven Łowca - premiera w kinach odbędzie się 13 grudnia.