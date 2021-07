Księżniczki Disneya - ranking postaci z bajek. Kraina lodu dość nisko

Fot. Disney

Księżniczki Disneya towarzyszą nam od wielu lat. Pierwsza, którą była Królewna Śnieżka, miała premierę swojego filmu w 1937 roku. Od tej pory sporo się zmieniło w sposobie, w jaki opowiada się historie księżniczek. Przede wszystkim kilka z nich nie potrzebuje już księcia u swego boku.

W oficjalnej serii Księżniczek Disneya, która powstała w celach marketingowych, znajduje się 12 bohaterek. Na początku jej powstania były to Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Aurora, Arielka, Bella i Dżasmina. Następnie do ich grona dołączyły Pocahontas, Mulan, Tiana, Roszpunka, Merida i ostatnio Vaiana.

W zestawieniu jednak będziemy brać pod uwagę zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne księżniczki, ponieważ ciężko wyobrazić sobie ten ranking bez kilku ikonicznych, które zdobyły serca widzów na całym świecie (jak bohaterki serii Kraina lodu). Kilka z nich należało kiedyś do powyższego zestawienia, ale z różnych powodów zostały z niego usunięte. Na przykład gdy tytuł radził sobie na tyle dobrze, że nie potrzebował żadnej pomocy i mógł sam na siebie zarobić, albo przeciwnie, gdy seria była na tyle niepopularna, że nie przynosiła odpowiednich zysków.

Kandydatki do rankingu zostały wybrane, biorąc pod uwagę to, jak bardzo przeszły do historii marki i są znane fanom.

Księżniczki Disneya - ranking postaci

28. Księżniczka Melodia, córka Ariel. Stosunkowo niewiele osób nawet wie o jej istnieniu. Zdecydowanie nie wyróżnia się na tle innych księżniczek.