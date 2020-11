Disney+ przekracza 70 mln subskrybentów. Co z wynikiem finansowym Mulan?

Źródło: Disney

Disney + odnotował 73,7 miliona subskrybentów (stan na 30 września), a ESPN + po raz pierwszy przekroczyło 10 milionów. Liczby zostały uwzględnione w opublikowanym przez Disneya kwartalnym sprawozdaniu finansowym. Łączna liczba 10,3 miliona abonentów korzystających ze streamingu ESPN była prawie trzykrotnie wyższa niż rok temu, chociaż średni przychód na abonenta spadł o 12%, do 4,54 dolara. Dane nie uwzględniają wydarzeń pay-per-view, zwłaszcza popularnych gal UFC. Hulu odnotowało 32,5 miliona abonentów swojej usługi na żądanie i kolejne 4,1 miliona abonentów Hulu + Live TV. Łączne 36,6 mln abonentów to o 28% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Zarówno ESPN, jak i Hulu odniosły korzyści z bycia częścią pakietu z Disney +, przy czym wszystkie trzy usługi są dostępne po obniżonej cenie 13 dolarów miesięcznie.

Disney+

Przychody Disneya w modelu bezpośredniej sprzedaży do klienta wzrosły o 41% do 4,9 mld dolarów, natomiast straty operacyjne zmalały z 751 milionów dolarów do 580 milionów dolarów. W raporcie nie podano wyniku finansowego widowiska Mulan, które zostało udostępnione za 29,99 dolarów wszystkim użytkownikom Disney+. Jednak dyrektor generalny koncernu, Bob Chapek, powiedział, że jest zadowolony z osiągnięć produkcji.