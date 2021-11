Disney wyda gigantyczną sumę pieniędzy na treści w 2022 roku

fot. materiały prasowe

The Walt Disney Company potwierdziło, że w przyszłym roku wyda o 20 procent więcej pieniędzy na produkcję treści w porównaniu z rokiem 2021. Jak zauważył portal The Hollywood Reporter, nowe zgłoszenie Disneya do SEC, czyli amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, potwierdza ich zamiar wydania 33 miliardów dolarów na treści w następnym roku podatkowym (który technicznie już zaczął się dla firmy), co stanowi wzrost o 8 miliardów dolarów w porównaniu do 25 miliardów dolarów wydanych w 2021 roku.

W zgłoszeniu do SEC Disney napisał, że zwiększone wydatki wiążą się ze wsparciem ich dalszej ekspansji w sektorze streamingu oraz zabezpieczeniem ich produkcji w związku z pandemią.

fot. Marvel Studios / Disney

Wydawać by się mogło, że tak ogromna kwota pójdzie tylko na oryginalne programy Disneya od Marvela, Lucasfilm czy Pixara. Jednak warto zaznaczyć, że w 2021 roku Disney wydał na oryginalne treści 50 procent swoich wydatków, a resztę na licencjonowane produkcje.