Dlaczego Dylan Minnette zawiesił karierę aktorską? Gwiazda Trzynastu powodów wyjaśnia

fot. 20th Television

Reklama

Dylan Minnette jest amerykańskim aktorem, który w bardzo młodym wieku rozpoczął swoją karierę przed kamerą. Jako 9-latek wystąpił w Dwóch i pół oraz Skazanym na śmierć. W kolejnych latach pojawiał się gościnnie w innych serialach, w tym w Lost: Zagubieni. Ważną postać grał w Ocalić Grace. Ale sławę przyniosła mu główna rola w wielkim hicie Netflixa - 13 powodów. Jednak 28-letni aktor postanowił przerwać swoją karierę, aby móc realizować swoją pasję muzyczną w zespole Wallows.

Dlaczego Dylan Minnette przestał występować w filmach i serialach?

W programie Zach Sang Show Dylan Minnette wyjaśnił, dlaczego zrezygnował na jakiś czas z aktorstwa.

Miałem szczęście, że odniosłem sukces w [aktorstwie]. Zagrałem w serialu Trzynaście powodów, który cieszył się naprawdę dużą popularnością i dzięki niemu osiągnąłem szczyt mojej aktorskiej kariery. Ale zaczęło mi to też trochę przypominać zwykłą robotę. Znalazłem się w bardzo sprzyjającej sytuacji - zawsze sprawiało mi to radość i było naprawdę inspirujące, ale potem zaczęło mi się wydawać, że to po prostu praca.

Aktor powiedział, że chce grać w zespole przez jakiś czas, próbując zajść z tym projektem najdalej, jak się da.

To się stanie tylko wtedy, gdy włożę w to 100% czasu i energii oraz potraktuję to serio, pokazując światu, że wszyscy podchodzimy do tego bardzo poważnie.

Kiedy Dylan Minnette wróci do aktorstwa?

Minnette stwierdzi, że realizowanie pasji do muzyki jest dla niego czymś naturalnym i inspirującym. Dodał, że dobrze się bawi, ale w pewnym momencie powiedział zespołowi, że jest gotów wrócić do aktorstwa. Jednak zbiegło się to w czasie ze strajkiem aktorów.

Czuję, że mam coś do zaoferowania i prawdopodobnie jest to aktorstwo… Znowu zaczynam odczuwać do tego inspirację. Gdy wypełnimy nasze obowiązki w Wallows i wszyscy będziemy gotowi na przerwę, wtedy będę miał doskonałą inspirację, aby coś zrobić.

Przypomnijmy, że ostatnio Dylana Minnette'a mogliśmy oglądać w serialu Zepsuta krew oraz w horrorze Krzyk. Obie produkcję miały premierę w 2022 roku.

fot. Netflix // 13 powodów