Doktor Strange w multiwersum obłędu - jeszcze jeden wariant tytułowego bohatera? Ta grafika mówi wszystko

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Hasbro

Doktor Strange w multiwersum obłędu to film, którego fabuła wynika bezpośrednio z wydarzeń z superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. To tam zaklęcie Doktora Strange'a doprowadziło do problemów z multiwersum, które się nie zakończyły i - można spekulować - nie zakończą się również w kolejnym filmie. Wiemy bowiem, że będzie to ważny aspekt MCU, który będzie dalej rozwijany.

W zwiastunie nowego Doktora Strange'a widzimy mroczny wariant tytułowego bohatera, znany z animacji What If... ?, znany jako Doctor Strange Supreme. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyne takie spotkanie dla naszego Stephena Strange'a, bowiem w filmie ma pojawić się także Defender Strange w czarnym kostiumie. Nie wiemy na razie nic o postaci prócz tego, co dostarczają grafiki zamieszczone na pudełku od figurki tworzonej przez Hasbro. Fani zakładają, że mamy do czynienia z wariantem postaci, ale może być to także nowa forma naszego protagonisty. Wcześniej zestawy zabawek zdradziły jego obecność, ale teraz mamy spojrzenie na grafikę z bohaterem w znacznie lepszej jakości. Zobaczcie w galerii poniżej (pierwsze zdjęcie):

Defender Strange

Ta wersja postaci posiada prawdopodobnie włosy spięte w kucyk, co by oznaczało, że to właśnie tego bohatera widzimy przez sekundę w zwiastunie.

Marvel/Zrzut ekranu

W obsadzie widowiska są Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez-Deines, Rachel McAdams oraz Chiwetel Ejiofor.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku.