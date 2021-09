Doktor Who - kto stworzy nowy sezon? Powrót twórcy sprzed wielu lat!

fot. materiały prasowe

"Nowym" showrunnerem Doktora Who został Russell T. Davies. Jest to dla niego powrót do serialu, z którym pożegnał się w 2010 roku. To on przywrócił Doktora Who na ekrany w 2005 po latach nieobecności. Za jego panowania Doktorami byli Christopher Eccleston oraz David Tennant. Tym samym Davis zastąpi Chrisa Chibnalla, który pożegna się z serialem wraz z nadchodzącym sezonem.

Oznacza to, że w 2023 roku to Russell T. Davies będzie tworzyć odcinki na 60. rocznicę premiery Doktora Who. Jako że Jodie Whittaker odchodzi z serialu wraz z Chibnallem, Davies będzie musiał wybrać nowego Doktora. Nie wiadomo, czy ponownie będzie to kobieta, czy tym razem znów będzie to mężczyzna.

- Jestem niezwykle podekscytowany móc powrócić do mojego ulubionego serialu. Jednak trochę się zapędzamy! Jeszcze czeka mnie cieszenie się całym sezonem z błyskotliwą Jodie Whittaker w roli Doktora, za który odpowiada mój przyjaciel i bohater Chris Chibnall. Na razie jeszcze pozostaję widzem - skomentował Davies.

Showrunner rozpocznie prace nad nowym sezonem w 2022 roku. Niewykluczone, że po zakończeniu nadchodzącego sezonu poznamy nowego Doktora.