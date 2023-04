Doktor Who - zdjęcia z Ncutim Gatwą. Jest też nowy czarny charakter serialu!

fot. BBC // Twitter Doktor Who

14. sezon Doktora Who z Ncutim Gatwą w tytułowej roli pojawi się w 2024 roku. Będzie on składać się z ośmiu epizodów i świątecznego odcinka specjalnego. Natomiast w 2023 roku zobaczymy trzy odcinki specjalne celebrujące 60 rocznicę serialu.

Na oficjalnym koncie na Twitterze serialu opublikowano filmik oraz pierwsze zdjęcia złoczyńcy nadchodzącego sezonu. W ten barwny czarny charakter wciela się drag queen Jinkx Monsoon. Nie podano jeszcze jak nazywa się ta postać, ani kim jest. W podpisie fotografii możemy przeczytać, że to jak dotąd najpotężniejszy wróg Doktora Who. Jinkx Monsoon właśnie rozpoczęła zdjęcia do nowej serii.

Ponadto udostępniono też zdjęcia, na których znajdują się Ncuti Gatwa oraz Millie Gibson, która wciela się w towarzyszkę Doktora Who - Ruby Sunday. Aktorzy powrócili na plan serialu. Zdjęcia można obejrzeć na początku poniższej galerii, która jest pod materiałem wideo.

https://twitter.com/bbcdoctorwho/status/1648748410579607569

