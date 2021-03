Książki Dr. Seussa nie będą już publikowane ze względu na rasistowskie treści

fot. materiały prasowe

Dr. Seuss to popularny w Stanach Zjednoczonych autor dla dzieci, twórca m.in. takich tytułów jak Grinch: Świąt nie będzie czy Kot Prot. Amerykańskie media obiegła niedawno informacja o tym, że sześć książek pisarza nie będzie już publikowane, gdyż zawierają rasistowskie treści. Jak oświadczyła organizacja Dr. Seuss Enterprises, zajmująca się spuścizną Seussa, dzieła te portretują ludzi w zły i krzywdzący sposób, karykaturalnie przedstawiając Azjatów czy czarnoskórych. Chodzi dokładnie o tytuły Sam to wszystko widziałem na ulicy Morwowej, If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! oraz The Cat’s Quizzer.

Co ciekawe, z okazji przypadającego na 2 marca promującego czytelnictwo Read Across America Day, prezydent Joe Biden nie wspomniał w swojej proklamacji nazwiska Dr. Seussa. Zerwał tym samym z wieloletnią tradycją. Jen Psaki, rzeczniczka Białego Domu, została zapytana o tę kwestię na konferencji prasowej. Rzeczniczka wyjawiła, że proklamację napisał Departament Edukacji, i to do niego należy kierować pytania. Zaznaczyła jednak, iż Read Across America Day jest szansą, by uczcić różnych autorów, których dzieła i życie odzwierciadlają różnorodność Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że książki Dr. Seussa doczekały się kilku adaptacji filmowych, m.in. Grinch: świąt nie będzie, Lorax czy Horton słyszy Ktosia.