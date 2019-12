Najlepsze seriale 2019 roku (lista aktualizowana)

W miarę upływu 2019 roku kompletujemy listę najlepszych seriali, które ogląda nasza redakcja. Bierzemy pod uwagę także zdanie naszych czytelników, czyli wprowadzamy tutaj seriale, które zajmowały wysokie pozycje w naszych comiesięcznych plebiscytach. W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista tytułów.

NAJLEPSZE SERIALE 2019 roku - STYCZEŃ

True Detective - sezon 3

Jest to wielki powrót do wybitnej jakości z pierwszej serii. Uznajmy, że drugi sezon to po prostu wypadek przy pracy. Twórca i scenarzysta Nic Pizzolatto znów przenosi nas do intrygującego miejsca, budując świetny klimat grozy i opowiadając skomplikowaną i rozbudowaną historię. Ma ona drugie dno, sens i pomysł. Sprawia, że angażuje i wciąga, pomimo tego, że szczegóły sprawy kryminalnej poznajemy w trzech różnych okresach oddalonych od siebie o lata. Do tego jest to rzecz kapitalnie zagrana! Na razie widzieliśmy pięć odcinków i jesteśmy pewni, że poziom nie spadnie do końca sezonu.

Początek tej drużyny mogliśmy oglądać w serialu Titans, który jednak nie do końca był udany. Stwarzało to przypuszczenie, że i także Doom Patrol nie wypadnie najlepiej. Jest to jednak zdecydowanie jeden z ciekawszych seriali superbohaterskich w historii telewizji. Twórcy finezyjnie bawią się dziwnościami tego świata i prezentują niezwykle interesujące koncepty, tak rzadko poruszane w innych produkcjach. Do tego barwni i kolorowi bohaterowie, których nie zawsze jednak chcielibyśmy spotkać w ciemnej uliczce.

