Nowa animacja DreamWorks już radzi sobie lepiej niż Megalopolis. Fantastyczne prognozy box office

Dziki robot, nowa animacja DreamWorks, zarobiła do tej pory 1,95 miliona dolarów podczas pokazów przedpremierowych. To więcej niż chociażby Trolle 3, które w tej samej kategorii osiągnęły wynik 1,3 mln dolarów.

Szacuje się, że film jest na dobrej drodze, by zarobić od 24 do 30 milionów dolarów w pierwszy weekend. A to oznacza, że zrzuciłby z tronu Beetlejuice Beetlejuice od Tima Burtona, który królował w kinach przez ostatnie trzy tygodnie. Jeśli prognozy się sprawdzą, 3. miejsce w tym rankingu zajęłaby animacja Transformers: Początek z 12 do 14 milionów dolarów na koncie.

Na pewno też dobrą reklamę Dzikiemu robotowi robią recenzje, ponieważ krytycy już mówią o arcydziele i przyszłym klasyku, o czym pisaliśmy tutaj.

Za to prognozy Megalopolis, nowego filmu legendarnego reżysera Francisa Forda Coppoli, wciąż są fatalne. Produkcja zarobiła tylko 770 000 dolarów w pokazach przedpremierowych, czyli o wiele mniej niż Dziki robot. Szacuje się, że w pierwszy weekend zdobędzie rozczarowujące od 5 do 7 milionów dolarów. A należy pamiętać, że budżet wynosi aż 120 milionów dolarów, co oznacza, że są marne szanse na to, że Megalopolis w ogóle się zwróci.

