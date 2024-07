Kiedy rozpocznie się produkcja 3. sezonu Euforii? Jest aktualizacja

fot. HBO

Reklama

HBO ujawniło, że produkcja wyczekiwanego 3. sezonu Euforii rozpocznie się w styczniu 2025 roku. Przypominamy, że początkowe terminy zostały przesunięte między innymi z uwagi na to, że Sam Levinson wielokrotnie przerabiał scenariusz. Twórca wciąż go dopracowuje. Kulisy opóźnień opisaliśmy szerzej poniżej.

Warto dodać, że w 3. sezonie Euforii powrócą wszyscy stali członkowie obsady: Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Hunter Schafer, Eric Dane, Maude Apatow, a poza tym Storm Reid, Nika King i Dominic Fike.

Dlaczego produkcja 3. sezonu Euforii została przesunięta?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na opóźnienia wpłynęły między innymi liczne zmiany scenariuszowe, ponoć spowodowane rozbieżnymi wizjami HBO i Levinsona. Tutaj pisaliśmy o porzuconych wątkach, takich jak Rue jako prywatna detektywka.

To jednak nie jedyna przeszkoda, z jaką zmagał się serial. Prace spowolniły także (już zakończone) strajki aktorów i scenarzystów, które przez pewien czas zamroziły niemal całe Hollywood. Poza tym dwie tragedie - śmierć gwiazdy Angusa Clouda i producenta wykonawczego Kevina Turena - także wymusiły zmiany.

Nowa data rozpoczęcia produkcji oznacza, że 3. sezon Euforii ma jeszcze szansę zadebiutować w 2025 roku.

W 3. sezonie Euforii będzie skok czasowy?

Czego możemy spodziewać się po 3. sezonie? Według wielu doniesień Levinson planuje spory przeskok czasowy. A skoro akcja pierwszych części rozgrywała się w liceum, zapewne będziemy mieć do czynienia z już dorosłymi bohaterami. Nie wiadomo jednak, co oprócz tego planuje reżyser. Mówiono głównie o porzuconych wątkach, a nie o tych, które ostatecznie dostały zielone światło. Poza tym Levinson wciąż dopracowuje scenariusz.

Najlepsze seriale w historii - TOP50

Znamy już najlepsze seriale w historii - dziś to przekonanie nabiera zupełnie nowego, pełniejszego sensu. Chcemy Wam bowiem przedstawić zyskujące w ostatnich dniach olbrzymią popularność w mediach społecznościowych zestawienie, które skądinąd słusznie nazywane jest już "rankingiem wszystkich rankingów". To bez cienia wątpliwości najbardziej miarodajna lista najwybitniejszych małoekranowych produkcji wszech czasów. Skąd taki wniosek? Wypływa on z prostego faktu, że w tworzeniu poniższego rankingu pod uwagę wzięto wszystkie najważniejsze internetowe zestawienia pokazujące najlepsze seriale w historii.

50. Justified: Bez przebaczenia (2010-2015); ogólna średnia ocen: 7,86/10