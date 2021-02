Falcon i Zimowy Żołnierz - karty kolekcjonerskie dają lepsze spojrzenie na Zemo i nowego Kapitana Amerykę z serialu

Źródło: Marvel

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego serialu Marvel Studios i Disney+, Falcon i Zimowy Żołnierz. Firma Topps Digital zaprezentowała karty kolekcjonerskie promujące serial. Przedstawiają one tytułowych bohaterów produkcji, nowego Kapitana Amerykę, Johna F. Walkera oraz znanego fanom MCU antagonistę Zemo. Karty dają najlepsze do tej pory spojrzenie na stroje dwóch ostatnich postaci. Kostium Zemo jest bardzo bliski komiksowemu pierwowzorowi, natomiast jeśli chodzi o Walkera, to jest on mieszanką strojów Capa i U.S. Agenta. Grafiki możecie obejrzeć poniżej.

Fabuła serialu jest trzymana w tajemnicy. Podobno w finale produkcji mamy w końcu poznać nowego Kapitana Amerykę Kinowego Uniwersum Marvela.

Falcon i Zimowy Żołnierz karty

W obsadzie znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.

Falcon i Zimowy Żołnierz - premiera serialu na platformie Disney+ 19 marca.