Fantastyczna Czwórka - te gwiazdy jednak nie zagrają. Czy Matt Smith jest na liście?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Przez pewien czas Adam Driver i Margot Robbie negocjowali z Marvel Studios role Reeda Richardsa i Sue Storm w filmie Fantastyczna czwórka. Wielu rzetelnych dziennikarzy twierdziło, opierając się na swoich informatorach, że są oni pewniakami i na pewno zagrają. Tak już nie jest.

Fantatyczna Czwórka - obsada

Według KC Walsha, który zawsze jest dobrze poinformowany, ta dwójka aktorów już nie jest związana z projektem. Mówi się w sieci, że powodem były zbyt wygórowane gaże, a Marvel Studios najwyraźniej nie chce płacić tak dużo aktorom, bo z każdym kolejnym filmem te koszty jedynie by rosły. W grze jest wciąż Daveed Diggs wiązany z postacią Rzeczy.

MyTimeToShineHello na Twitterze napisała, że Reeda Richardsa zagra WHO, nawiązując do Doktora Who, ale nie sprecyzowała o jakiego aktora chodzi. W sieci zaczęto więc spekulować i mówić, że pewnie chodzi o Matta Smitha, który był faworytem fanów w fanowskich castingach. Jednak na ten moment jego rzekomy udział jest jedynie spekulacją.

Fantastyczna Czwórka - premiera w 2025 roku.