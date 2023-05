Fast X - fani wściekli o tę śmierć. Reżyser się tłumaczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Fast X poza powrotem dwóch postaci (w tym jednej zmarłej w osobie Giselle granej przez Gal Gadot) doszło do śmierci jednego z bohaterów. Chodzi o Jakoba granego przez Johna Cenę, który przechodzi przemianę ze złoczyńcy, którego widzieliśmy w Szybkich i wściekłych 9 w bohatera oddającego życie za Doma i jego syna. Ta decyzja spotkała się z dość burzliwymi reakcjami fanów oraz krytyką, bo byo to zbyt nagłe, więc nie pozwoliło też widzom nawiązać emocjonalnego związku z postacią.

Szybcy i wściekli 10 - dlaczego zginął Jakob?

Louis Leterrier (reżyser) w rozmowie z Entertainment Weekly wyjawił, że śmierć Jakoba to jego autorski pomysł. Tłumaczy, że wpadł na niego podczas początkowych etapów pracy. Przyznaje, że gdy Johnowi Cenie ujawnił, że jego postać musi się poświęcić, by uratować syna Doma, aktor był tym faktem zdenerwowany. Dopiero po dłuższej rozmowie o tym, jak to ma wyglądać i działać, przekonał się i ostatecznie świetnie ocenia zamysł. Ta świadomość od początku pracy na planie zmieniła podejście Ceny do tworzenia tej kreacji, bo rozumiał, do czego to zmierza.

- Pomyślałem sobie: ten facet jest twardzielem, ale nie może być złoczyńcą. Nie ma w nim nic złego. Dlatego moja interpretacja tej postaci różni się od tej z Szybkich i wściekłych 9. Jest on moją interpretacją wujka Jakoba. Nauczył się być wujkiem i dbać o kogoś pomimo tego, że czuł jakby nigdy nie był kochany. Czuje tę miłość, gdy mały B go przytula i mówi mu: "kocham cię, wujku Jakobie".

