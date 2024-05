Final Fantasy XIV: Dawntrail - nowe umiejętności profesji zaprezentowane w materiale wideo

fot. Square Enix

Niedawno odbyła się kolejna transmisja z cyklu Letter from Producer, która poświęcona była Final Fantasy XIV: Dawntrail, czyli nadchodzącemu rozszerzeniu do popularnego MMORPG. Po wydarzeniu live do sieci trafił materiał wideo zaprezentowany przez Naokiego Yoshidę, producenta i reżysera gry, w którym pokazane zostały wszystkie nowe zdolności dla 21 grywalnych profesji. Uwzględnia on zarówno obecne już teraz w grze klasy, jak i dwie nowe profesje, które pojawią się w Dawntrail: walczącego dwiema broniami jednocześnie Vipera oraz władającego magicznym pędzlem Pictomancera.

Final Fantasy 14: Dawntrail - nowe umiejętności w dodatku

Z pełnym zapisem najnowszego Letter from Producer możecie zapoznać się w serwisie Twitch.

Final Fantasy XIV: Dawntrail - premiera już 2 lipca na PC oraz konsolach. Warto również przypomnieć, że zainteresowani gracze mogą sprawdzić bezpłatną wersję próbną, która zawiera nie tylko podstawową kampanię fabularną, ale też dwa wcześniejsze, świetnie oceniane rozszerzenia: Heavensward oraz Stormblood.