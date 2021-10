Gdańsk i Warszawa połączyły się za pośrednictwem Windowsa 11

Źródło: Microsoft

Windows 11 lata moment na poważnie rozpocznie ekspansję na rynku pecetowym. System zadebiutował co prawda już 5 października, kiedy to pojawił się w formie darmowej aktualizacji dla posiadaczy dziesiątki i trafił do niektórych nowych laptopów, jednak wciąż jest we wczesnej fazie wdrożeniowej. Microsoft zakłada, że etap ten zakończy się dopiero w połowie 2022 roku, kiedy większość posiadaczy dziesiątki będzie mogła przeprowadzić automatyczny proces aktualizacji do nowszej wersji oprogramowania.

Polski oddział Microsoftu nie czeka jednak z promowaniem jedenastki do czasu upowszechnienia się systemu na ryku. Korporacja postanowiła zareklamować go w dość nietypowej formie: budując gigantyczne laptopy, które połączyły dwie odległe lokalizacje, warszawskie Rondo de Gaulle’a oraz gdańskie Stare Miasto.

Pomysł na zorganizowanie tej akcji pojawił się z potrzeby chwili. Jednym z najważniejszych elementów jedenastki będzie aplikacja Microsoft Teams, która ma stać się uniwersalnym narzędziem do komunikacji firmowej i prywatnej, do rozmów głosowych, tekstowych i wideo. Narzędziem niezwykle istotnym zwłaszcza w erze postpandemicznej, czasie powszechnej pracy i edukacji zdalnej. Tą akcją Microsoft chce pokazać, że nowa technologia może pomóc w przekraczaniu barier geograficznych.

Windows 11 powstał z myślą przede wszystkim o użytkownikach oraz ich potrzebach. Ostatnie miesiące postawiły przed wszystkimi wyzwania związane zarówno z nowymi formami pracy, nauki oraz rozrywki, jak i utrzymywaniem relacji z innymi. Nowy Windows 11 to nowe, przyjazne i kreatywne miejsce gdzie możemy oddać się swoim pasjom. Dodajmy – miejsce dla każdego, bez względu na jego zaawansowanie techniczne – powiedział Dominik Sołtysik, CEE Windows Category Lead, Microsoft.

Gigantyczne laptopy z Windowsem 11 i odpalonymi Teamsami stały się lokalną atrakcją turystyczną, pozwoliły swobodnie porozumieć się z odbiorcami odległymi o 350 kilometrów.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwsza akcja tego typu zorganizowana w erze pandemii. W maju bieżącego roku futurystyczne portale rodem z serialu Gwiezdne wrota połączyły Plac Litewski w Lublinie ze stacją kolejową Vilnius w litewskim Wilnie: