Gina Carano wraca do aktorstwa. Zagra w thrillerze zemsty

Gina Carano została na początku 2021 roku zwolniona z obsady serialu The Mandalorian. Powodem były wpisy aktorki w sieci, w którym między innymi porównywała sytuację w Stanach Zjednoczonych do prześladowania Żydów w czasach III Rzeszy. Carano w końcu oficjalnie ogłosiła swój pierwszy projekt aktorski od momentu zwolnienia. Będzie to niezatytułowany jeszcze thriller zemsty, do którego scenariusz napisze Eric Red (Autostopowicz).

Fabuła jest oparta na powieści White Knuckle i opowiada o kobiecie, która przetrwała atak kierowcy ciężarówki, który okazuje się być seryjnym mordercą. Pragnąc zemsty bohaterka łączy siły z innym kierowcą, aby wytropić przestępcę.

Carano będzie również producentką projektu. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w październiku. Thriller będzie kręcony w Utah, Montanie i Tennessee. Jest to projekt, który Carano rozwija wraz z konserwatywną firmą medialną The Daily Wire, która zwiększa swoje ambicje filmowe.