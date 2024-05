Będzie kontynuacja Godzilla i Kong. Wybrano scenarzystę

materiały prasowe

Reklama

Formalności stała się zadość. Dzięki gigantycznemu sukcesowi filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium studio Legendary Pictures oficjalnie rusza z pracami nad kontynuacją. Zatrudniono scenarzystę Dave'a Callahama, który ma zająć się już rozpisywaniem wymyślonej historii. Znamy go filmów Shang-Chi, Spider-Man: Poprzez multiwersum, a także jest współtwórcą pierwszych Niezniszczalnych oraz jest współautorem historii Godzilli z 2014 roku.

fot. materiały prasowe

Godzilla i Kong 2 - co wiemy?

Legendary Pictures chce, by reżyser poprzednich dwóch części, Adam Wingard powrócił za kamerą, ale na tę chwilę nie ma on jeszcze podpisanego kontraktu. Wingard otwarcie mówił, że chce dalej opowiadać historie o Tytanach i ma pomysły, ale chciał zrobić sobie chwilę przerwy, więc szykuje film akcji Onslaught dla studia A24. Na obecną chwilę nie wiadomo, w jakim kierunku mogą pójść losy Tytanów.

Przypomnijmy, że Godzilla i Kong zebrali 555 mln dolarów w box office, co na ten moment sprawia, że to drugi najbardziej dochodowy film uniwersum. Niedługo przebiją wynik hitu Kong: Wyspa Czaszki, czyli 568 mln dolarów i staną się najbardziej dochodową produkcją serii. Do tego pod kątem ocen widzów ma ona lepszy odbiór niż poprzednie. Budżet widowiska to tylko1 135 mln dolarów, więc wynik dał producentom spore zyski.

To nie jedyny rozwój uniwersum. Sukces serialu Monarch: Dziedzictwo potworów doprowadził do tego, że zamówiono drugi sezon oraz zapowiedziano kolejne odcinkowe produkcje w planach. Wszystko osadzone jest w jednym świecie i ze sobą powiązane.