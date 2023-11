Godzilla Minus One - oszałamiająca figurka kolekcjonerska. Król Potworów robi wrażenie!

fot. Robot Communications // Toho Company // Toho Studios

Godzilla Minus One wejdzie do kin na całym świecie (w tym w Polsce) 1 grudnia. A fani Króla Potworów w Ameryce Północnej mają jeszcze jeden powód do radości: do przedsprzedaży trafi figurka kolekcjonerska Godzilli z filmu z serii Toho ULTIMATES!

Figurka ma 8,4 cala (21,34 cm) wysokości i 14,22 cali (36,12 cm) długości. Została zatwierdzona przez reżysera, scenarzystę i kierownika ds. efektów wizualnych Godzilli Minus One - Takashiego Yamazakiego. Do jej zaprojektowania wykorzystano model 3D oraz aplikacje do drukowania, aby projekt postaci jak najbardziej przypominał potwora z filmu. Godzilla posiada także wymienne głowy - jedna ryczy, a druga jest neutralna. Koszt takiej figurki to 85 dolarów, czyli ok. 339 zł. Zobaczcie poniżej.

Godzilla Minus One - figurka kolekcjonerska

Godzilla Minus One - figurka kolekcjonerska

Przypomnijmy, że film Godzilla Minus One miał już premierę w Japonii na początku listopada. Krytycy uznali produkcję Yamazakiego za bardzo dobrą. Chwalą efekty specjalne, zdjęcia i obsadę. Katie Rife z IGN Movies napisała w swojej recenzji, że to porywający, spektakularny blockbuster, który wraca do korzeni serii. Historia skupia się na postaciach, ale sceny z kaiju są efektowne i ekscytujące.

Godzilla Minus One - fabuła

Historia Godzilli Minus One rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Japonia jest w trakcie kryzysu gospodarczego, gdy pojawia się nowe zagrożenie: Godzilla. Wkrótce Król Potworów zaczyna siać spustoszenie w kraju. W obsadzie znaleźli się Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando i Kuranosuke Sasaki.

Godzilla Minus One - zdjęcia

Godzilla Minus One