Golden Joystick Awards 2023 - lista nagrodzonych. Baldur's Gate 3 nie dało żadnych szans konkurencji!

fot. Larian Studios

Reklama

10 listopada odbyła się gala Golden Joystick Awards 2023, w której trakcie nagrodzono najlepsze gry tego roku. Niekwestionowanym zwycięzcom tego wydarzenia (bez zaskoczeń) okazało się Baldur's Gate 3, które triumfowało w aż siedmiu kategoriach, w tym tej najważniejszej. Dzieło deweloperów z Larian Studios otrzymało bowiem tytuł Ultimate Game of the Year.

W trakcie tegorocznej gali nie brakowało również polskich akcentów. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności wybrano najlepszym dodatkiem 2023 roku, a podczas otwarcia gali polska piosenkarka Natalia Szroeder wykonała utwór You Are My Sunshine z Layers of Fear.

Golden Joystick Awards 2023 - pełna lista zwycięzców

Najlepsza historia: Baldur's Gate 3

Still Playing Award: No Man's Sky

Najlepszy visual design: Baldur's Gate 3

Studio roku: Larian Studios

Najlepszy dodatek do gry: Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

Najlepsza gra niezależna: Sea of Stars

Najlepsza gra VR: Horizon: Call of the Mountain

Najlepsze audio: Final Fantasy XVI

Najlepszy zwiastun gry: Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

Najlepsza gra do streamów: Valorant

Najlepsza społeczność: Baldur's Gate 3

Najlepszy sprzęt do gier: PSVR 2

Breakthrough Award: Coccoon / Geometric Interactive

Critics' Choice Award: Alan Wake II

Najlepszy występ w roli głównej: Ben Starr, Final Fantasy XVI

Najlepszy występ w roli drugoplanowej: Neil Newborn jako Astarion, Baldur's Gate 3

Gra roku Nintendo: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Gra roku PC: Baldur's Gate 3

Gra roku Xbox: Starfield

Gra roku PlayStation: Resident Evil 4

Najbardziej oczekiwana gra: Final Fantasy 7 Rebirth

Ultimate Game of the Year: Baldur's Gate 3

Poniżej możecie zapoznać się z pełnym zapisem transmisji z gali.