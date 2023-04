Gray Man 2 - na jakim etapie prac jest sequel? Reżyser odpowiada

fot. materiały prasowe

Gray Man to historia zabójczej rywalizacji pomiędzy dwoma szpiegami. Na Gentry'ego (Gosling) poluje w wielu miejscach świata Lloyd Hansen (Evans), który kiedyś z nim współpracował w CIA. Gray Man to najdroższą produkcją Netflixa, której budżet wyniósł 200 mln dolarów. Mimo to nie osiągnął równie imponujących notowań oglądalności. Zajmuje 5. miejsce w rankingu najpopularniejszych filmów anglojęzycznych - w ciągu pierwszych 28 dni oglądano go przez 253 mln godzin.

Mimo wszystko Gray Man, w którym w głównych rolach wystąpili Ryan Gosling, Chris Evans i Ana de Armas, uzyskał satysfakcjonujące liczby oglądalności, dlatego platforma zamówiła drugą część filmu, którą również wyreżyserują bracia Russo. Obecnie są oni zajęci promocją ich nadchodzącego serialu od Prime Video - Cytadela. Podczas premiery w Londynie dziennikarz z serwisu Collider zapytał reżyserów o postępy nad pracą nad sequelem. Joe Russo zapewnił, że wszyscy z ich firmy AGBO pracują nad scenariuszem kontynuacji:

Jesteśmy w trakcie [pisania]. Jesteśmy w trakcie pracy nad scenariuszem Gray Man 2, więc znowu wszystko kręci się wokół historii. Ciężko pracujemy z zakasanymi rękawami - więcej wkrótce.

Bracia Russo mają ręce pełne roboty, ponieważ w lutym zakończyły się zdjęcia do filmu The Electric State, w którym wystąpili Brian Cox, Chris Pratt i Millie Bobby Brown. Obecnie trwa postprodukcja. Mają też w planach niezatytułowany miniserial dla Amazon Prime Video.

Gray Man - zdjęcia