Gwiazda Spider-Mana dołącza do nowego serialu braci Duffer. Emeryci kontra nadprzyrodzone zło

The Boroughs to nowy serial twórców popularnego Stranger Things. Bracia Duffer są producentami wykonawczymi nowego, ośmioodcinkowego serialu, który porównuje się za kulisami do ich najpopularniejszego dzieła. Również ma zawierać motywy nadprzyrodzone i grupę łatwych do polubienia postaci. Tym razem akcja jednak będzie mieć miejsce w domu spokojnej starości.

Ogłoszono pierwsze nazwiska w obsadzie. Wymienia się wśród nich: Alfreda Molinę (Spider-Man: Bez drogi do domu), Geenę Davis (Thelma & Louise), Alfre Woodard (Clemency), Denisa O’Hare (American Horror Story), Clarke'a Petersa (Pięciu braci) oraz Billa Pullmana (Grzesznica). Do ekipy produkcyjnej dołączył Ben Taylor (Sex Education). Będzie producentem wykonawczym i wyreżyseruje kilka odcinków, w tym pilotażowy.

The Boroughs - co wiadomo?

Serial został stworzony przez Jeffreya Addissa oraz Willa Matthewsa, którzy są też showrunnerami. Historia opowiada o nietypowej grupce protagonistów, którzy są już na emeryturze. Muszą połączyć siły, aby powstrzymać pozaświatowe zagrożenie, które chce ukraść jedyną rzecz, której nie mają - czas.

Bracia Duffer powiedzieli:

Chociaż bohaterzy w The Boroughs mają trochę więcej lat niż dzieciaki ze Stranger Things, to są podobnie łatwą do polubienia grupą outsiderów i nie możemy się doczekać, aż dołączycie do nich w przygodzie pełnej strachu, komedii i poruszenia.