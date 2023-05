Gwiezdne Wojny w kinach mają być wydarzeniem. Inspiracją James Bond

fot. Empire

Gwiezdne Wojny ostatnio były w kinie w 2019 roku wraz z filmem Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie i teraz pojawią się dopiero w 2025 roku. Podczas Star Wars Celebration 2023 ogłoszono trzy nowe filmy kinowe. A nowe wypowiedzi Kathleen Kennedy, czyli szefowej Lucasfilmu, zapowiadają, jakie będą mieć podejście do ich premier.

Gwiezdne Wojny w kinach

Oficjalnie jednak Lucasfilm nie potwierdza czy i który film może być gotowy na grudzień 2025 roku. W rozmowie z Empire Kennedy mówi wprost o swoim podejściu: filmy będą mieć premierę, gdy będą gotowe. To zmiana w stosunku do tego, gdy tworzono trylogie sequeli i spin-off. Chcą dać twórcom czas, by zrobili to dobrze.

- Lepiej powiedzieć prawdę, że zrobimy te film, gdy będą gotowe do tego, by je zrobić. Wypuścimy je na ekrany, gdy będą gotowe.

Swoje podejście porównuje do sytuacji Bonda. Chce, by Gwiezdne Wojny w kinach były znów wydarzeniem pojawiającym się co kilka lat.

- Często dla porównania przytaczam Bonda. Pojawia się on co 3-4 lata i nigdy nie miał presji, że musi mieć jeden film rocznie. To jest coś ważnego dla Gwiezdnych Wojen.

Opowiada, że nadchodzące filmy pokażą ewolucję Jedi. Projekt Jamesa Mangolda cofnie się 25000 lat w przeszłość i pokaże pierwszych Jedi, a film z Daisy Ridley w roli Rey osadzony jest 15 lat po części IX.

- Najwyższy Porządek upadł, Jedi są w chaosie. Pada pytanie, ile ich tak naprawdę jeszcze istnieje? Rey buduje Nowy Zakon Jedi opierając się na świętych tekstach i wiedzy od Luke'a.

Na razie więcej szczegółów nie ujawniono.