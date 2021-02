Harry Potter - trwają rozmowy na temat serialu dla HBO Max. Casey Blos potwierdza

materiały prasowe

W zeszłym miesiącu Deadline informowało, że - zdaniem bliskich serwisowi źródeł - HBO Max prowadzi rozmowy na temat serialu osadzonego w uniwersum Harry'ego Pottera. Teraz potwierdził to Casey Blos, dyrektor do spraw treści w HBO i HBO Max. Ujawnił, że to "bardzo wczesny etap" i póki co nie zatrudniono żadnych scenarzystów. Nie nazwałbym tego nawet fazą embrionalną - stwierdził.

Przyznał, że posiadanie franczyzy, która dała początek jedenastu filmom i parkowi rozrywki, było wielkim dobrodziejstwem dla firmy-matki, czyli WarnerMedia.

Nic się jeszcze nie rozwija, ale myślę, że można powiedzieć, że Gra o tron, Harry Potter i DC to franczyzy, które cieszą WarnerMedia i jest to nasza mocna strona. Zawsze będziemy zainteresowani robieniem produkcji wysokiej jakości związanych z tymi markami.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie, którym wciąż cieszą się książki Rowling, i rzeszę uwielbiających filmy fanów, nowy serial jest całkiem sensowną opcją. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że niedawno Warner Bros. przekazało zarządzanie Wizarding World i Potterem Tomowi Ascheimowi.

Każdy potencjalny serial telewizyjny związany z Harrym Potterem musiałby zostać wykreowany przy błogosławieństwie J.K. Rowling i jej zespołu, od których zależy kreatywna aprobata nowych tworów eksplorujących własność intelektualną autorki.