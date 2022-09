HBO Max - ponad 30 filmów zniknie z platformy do końca września. Zobacz pełną listę

fot. materiały prasowe

W październiku oferta HBO Max uszczupli się o ponad 30 filmów. Do końca września subskrybenci będą mieli ostatnią szansę obejrzeć kilka superbohaterskich filmów takich jak Logan: Wolverine czy dwie części Deadpoola oraz Wonder Woman. Ponadto z platformy zniknie parę produkcji z Tomem Cruisem - obie części Jacka Reachera czy Raport mniejszości. Widzowie pożegnają się również z komediową trylogią Kac Vegas.

Zobaczcie w poniższej galerii, które filmy znikną z platformy streamingowej. Na jej początku znajdują się dwa tytuły, które zostaną usunięte z biblioteki HBO Max nieco wcześniej. Film Test na przyjaźń będzie dostępny do 9 września, a Elity z wybrzeża do 12 września. Pozostałe produkcje będzie można oglądać do 30 września.

HBO Max - filmy, które znikną do końca września

Test na przyjaźń