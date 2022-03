HBO Max wprowadza funkcję losowego odtwarzania wybranych seriali

fot. materiały prasowe

Wraz z poszerzaniem się bibliotek czołowych dostawców treści filmowych, coraz trudniej znaleźć w nich serial bądź film, na który mamy aktualnie ochotę. Co prawda dostajemy do dyspozycji spersonalizowane listy polecanych dzieł, ale i one nie zawsze ułatwiają podjęcie decyzji. Problem ten zidentyfikował już Netflix, który wdrożył do swojej usługi funkcję losowego odtwarzania treści. Teraz podobne narzędzie wprowadza HBO Max.

Rozwiązanie od HBO nie jest jednak dokładną kalką narzędzia Netflixa, które przeszukuje i analizuje całą bibliotekę filmowo-serialową. Administratorzy platformy postanowili ograniczyć zasięg jego działania do konkretnych, ściśle określonych seriali. Po wejściu na stronę poświęconą danej produkcji obok przycisku odtwarzania i dodania do listy życzeń znajdziemy funkcję shuffle. Po jej odpaleniu serwis wybierze jeden z odcinków do obejrzenia.

Serwis Deadline opublikował listę 45 produkcji, które przystosowano do współpracy z nowym narzędziem, niestety nie wszystkie dostępne są na rynku polskim. W rodzimej odsłonie HBO Max z losowego odtwarzania skorzystamy w następujących serialach:

