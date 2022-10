W co gra Henry Cavill? Aktor ujawnił, przy jakiej produkcji spędza kilka godzin dziennie

fot. Netflix

Henry Cavill to jedna z tych gwiazd, które nie kryją się ze swoim hobby. Brytyjski aktor już w przeszłości wielokrotnie wspominał, że jego pasją są gry. Niedawno, w rozmowie dla podcastu Happy Sad Confused wyznał, jaki tytuł obecnie zajmuje jego wolny czas.

Aktor przyznał, że potrafi spędzać około 4 godzin dziennie lub więcej przy Total War: Warhammer III, czyli strategii, która zadebiutowała na rynku w lutym tego roku. Ponownie opowiedział też o swojej innej pasji, czyli malowaniu figurek z Warhammer 40K.

Większość moich przyjaciół i bliskich wie o tym i nie jest to dla nich zaskoczeniem. Moja rodzina również jest z tym zaznajomiona, ale są osoby, które przyszły do mojego domu, ja pełen dumy pokazywałem im moją kolekcję, a oni mówili: "o tak, to naprawdę fajne" , ale dało się zauważyć, że myślą sobie "Boże, zabierzcie mnie stąd, potrzebuję kolejnego piwa, nie mogę dłużej udawać, że jestem tym zainteresowany."

Cavill dodał również, że otrzymał wyjątkowy prezent od firmy Blizzard. Chodzi konkretnie o statuetkę Arthasa z gry World of Warcraft: Wrath of the Lich King.

Niedawno Blizzard wysłał mi tę masywną statuetkę Króla Lisza z uwagi na niedawną premierę Classica. Jest niesamowita, wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze.