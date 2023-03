Hugh Jackman w życiowej formie. Do roli Wolverine'a zjadłby Dwayne'a Johnsona

fot. materiały prasowe

Od września 2022 roku Hugh Jackman jest na specjalnie przygotowanej diecie, która ma umożliwić mu zwiększenie masy mięśniowej do roli Wolverine'a w Deadpoolu 3. Od tego czasu też intensywnie trenuje, by osiągnąć założone cele.

Hugh Jackman - dieta Wolverine'a

Aktor współpracuje z trenerem personalnym i dietetykiem. Jego dieta na obecnym etapie wygląda tak: bass wielkogębowy (ryba, 2000 kalorii), łosoś z Patagonii (2100 kalorii), dwa burgery z kurczaka (1000 kalorii każdy) i dwa kawałki wołowiny zrazowej (1100 kalorii każdy). To oznacza, że obecnie Hugh Jackman je 8000 kalorii dziennie.

Dla porównania, gdy aktor przygotowywał się do roli w Wolverine w 2013 roku jadł 4500 kalorii. Jonathan Majors przygotowując się do Creeda 3 i roli kulturysty w Magazine Dreams jadł 6000 kalorii. Hugh Jackman nawet "zjada" Dwayne'a Johnsona, który by utrzymać swoją fizyczną aparycję spożywa przeważnie 6000 kalorii.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1632714820859428866

Co ciekawe w jednym z wywiadów ze stycznia 2023 roku opowiadał, że wówczas jadł 4500-5000 kalorii. W tamtym czasie kończył występy na Broadwayu, podczas których spalał zawsze 1500 kalorii, więc jego dietetyk musiał dopracowywać posiłki. Obecnie jednak w 100% skupia się na treningach przygotowujących do roli, więc stąd też na tym prawdopodobnie finałowym etapie jest większa kaloryka diety. Prace na planie mają ruszyć wiosną-latem 2023 roku, więc przed Hugh Jackmanem tygodnie ciężkiej pracy.

Deadpool 3 - premiera 8 listopada 2024 roku.



