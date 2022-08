Mecenas She-Hulk - na jakim etapie serialu pojawi się Daredevil? Możliwe scenariusze

Marvel Studios

W zwiastunie serialu na Comic-Con potwierdzono obecność Daredevila w Mecenas She-Hulk, pokazując ujęcie na bohatera granego przez Charlie'ego Coxa. Nic zatem dziwnego, że wszyscy dobrze pamiętający serial o tej postaci z platformy Netflix, czekają na jego ponowne pojawienie się, tym razem w ramach MCU.

Portal The Direct pokusił się wytypowanie momentu, w którym to nastąpi. W zwiastunie widzimy, jak She-Hulk stoi przy samochodzie i nagle pojawia się Daredevil.

Nie znamy żadnych szczegółów roli, ale możemy raczej założyć, że nie będzie ona zbyt istotna dla produkcji. Po pierwsze, aktor nie pojawił się na oficjalnej premierze, a po drugie - wątek postaci został dołączony do scenariusza w momencie pisania, bo scenarzyści nie od razu wiedzieli, że mogą z niego skorzystać. Trudno zatem przypuszczać, że gdy już był plan na cały serial, zmieniano rozwój fabuły pod pojawienie się Daredevila. Ten pojawi się prawdopodobnie pod koniec 9-odcinkowego sezonu, ponieważ jest w pełnym kostiumie, tak samo jak tytułowa bohaterka. Wiemy, że w większości produkcji serialowych MCU, kostiumy superbohaterskie pojawiają się w finałach.

materiały prasowe

To również tylko spekulacje, ale ponieważ mamy do czynienia z komedią prawniczą w ramach MCU, to dojdzie prawdopodobnie do spotkania Jennifer Walters z Mattem Murdockiem na sali sądowej. Być może zatem zostaną oni skonfrontowani ze sobą na znajomość prawa, a dopiero gdzieś w finale spotkają się ponownie w nieco bardziej fizycznym starciu z przeciwnikami.

Jameela Jamil, która gra czarny charakter serialu, Titanię, potwierdziła, że jej postać ponownie pojawi się w 5. odcinku, a to oznacza, że może nie być miejsca na sceny z Daredevilem. Może za to pojawić się właśnie Murdock jako jej adwokat? The Direct zauważa, że 5. odcinki seriali MCU często zawierają głośne cameo - Evan Peters jako Pietro w WandaVision, Julia Louis-Dreyfus jako Allegra Di Fontaine w Falcon i Zimowy żołnierz, wiele wersji Lokiego w serialu Loki i Yelena Belova w Hawkeye.

Trudno zatem przewidzieć, jaki plan przygotowano na tego bohatera, ale chociażby powyższe spekulacje pokazują, jak bardzo wyczekiwane jest jego pojawienie się na ekranie.

Mecenas She-Hulk - nowe odcinki serialu w czwartki na Disney+.