Ich własna liga - będzie 2. sezon. Krótszy i zarazem ostatni

fot. materiały prasowe

Ich własna liga doczeka się 2. sezonu. Jak donosi The Hollywood Reporter showrunnerzy Will Graham i Abbi Jacobson dopięli celu i 2. seria została zamówiona. Będzie ona zarazem końcem tej historii, bo podjęto decyzję, że będzie to finałowy sezon. Ma on liczyć zaledwie cztery odcinki.

Ich własna liga - kulisy zamówienia

Miesiącami trwały negocjacje z Sony, aby zmniejszyć cenę licencji do tego tytułu opartego na filmie, a do tego obsada musiała podpisać nowe kontrakty. Amazonowi zależało na obniżeniu kosztów tego projektu. Stąd tak mało odcinków. Pod uwagę brany był też film pełnometrażowy jako forma zamknięcia tej historii.

Oficjalnie się tego nikt nie mówi, ale można spekulować, że obniżenie kosztów związane jest z tym, że są one za wysokie w stosunku do nie najwyższych wyników oglądalności serialu. Tak to przeważnie działa, że zainteresowanie musi usprawiedliwiać koszty.

W obsadzie są Abbi Jacobson, D’Arcy Carden, Chante Adams, Melanie Field oraz Kate Berlan. Pierwszy sezon spotkał się z dobrymi opiniami zachodnich krytyków i obecnie ma 94% pozytywnych recenzji w sieci.

Potencjalna data premiery 2. sezonu nie jest znana.