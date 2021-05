Indiana Jones 5 - pierwsza plotka o fabule. Naziści znów w centrum historii?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Piąta część Indiany Jonesa jeszcze nie ma oficjalnego tytułu, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Ostatnią odsłonę przygód kultowego archeologia, w którego ponownie wcieli się Harrison Ford, wyreżyseruje James Mangold. W obsadzie znajdują się m.in. Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann oraz Mads Mikkelsen.

Według serwisu The Illuminerdi akcja filmu będzie rozgrywać się w latach 60. podczas wyścigu kosmicznego. Na drodze Indy'ego po raz kolejny staną Naziści. Mads Mikkelsen ma zagrać złoczyńcę, który opisywany jest jako nazistowski naukowiec zwerbowany do NASA przez rząd Stanów Zjednoczonych do pracy nad programem agencji kosmicznej związanym z lądowaniem na Księżycu. Informacje o fabule nie zostały potwierdzone, więc trzeba je traktować jako plotkę.

Do obsady dołączyli również Boyd Holbrook i Shaunette Renée Wilson. Według serwisu aktorka wcieli się w agentkę CIA, która pilnuje postać graną przez Madsa Mikkelsena. W historii ma pojawić się też kobiecy czarny charakter opisywany jako "zła i brutalna zabójczyni". Według doniesień tę rolę odrzuciła Scarlett Johansson.

Warto dodać, że Steven Spielberg, twórca czterech poprzednich części Inadiany Jonesa, będzie pełnić rolę producenta razem z Kathleen Kennedy, Frankiem Marshallem i Simonem Emanuelem. John Williams skomponuje muzykę do produkcji.

Zdjęcia do filmu prawdopodobnie ruszą latem tego roku. Premiera Indiany Jonesa 5 zaplanowana jest na 29 lipca 2022 roku.