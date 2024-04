Upadek komedii w telewizji. Twórca serialu Kroniki Seinfelda obwinia „skrajną lewicę”

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jerry Seinfeld - twórca i gwiazda popularnego serialu Kroniki Seinfelda - uważa, że "ludzie zawsze potrzebują komedii" w swoim życiu. W wywiadzie dla New Yorker Radio z nostalgią wspominał czasy, gdy w telewizji leciały takie produkcje jak M*A*S*H i All in the Family, ponieważ uważa, że ta dobra era dobiegła końcowi.

I gdzie to jest teraz? Gdzie? To skutek działań skrajnej lewicy, tych bzdur na temat P.C. [prawdopodobnie Seinfeld ma tu na myśli "Politically Correct", czyli poprawność polityczną - przyp. red.] i ludzi, którzy tak bardzo martwią się o to, że mogą urazić innych.

Jeśli piszesz scenariusz, który musi przejść przez cztery czy pięć różnych par rąk, komitetów i grup - "Hej, to nasze przemyślenia na temat twojego żartu" - to oznacza koniec twojej komedii.

Seinfeld podsumował, że wyjątkiem są stand-upy, ponieważ w ich przypadku twórcy mają swobodę, by robić to, co chcą, ponieważ jeśli coś pójdzie nie tak, mogą wziąć winę na siebie.

Jerry Seinfeld w 2024 ma pojawić się w komedii Bez lukru, w której wystąpią też Melissa McCarthy, Hugh Grant i Amy Schumer.