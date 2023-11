Joika - zwiastun amerykańskiego dramatu o balecie. Szyc i Kot w obsadzie

fot. materiały prasowe

Joika to film produkcji amerykańskiej, który doczekał się zwiastuna. Borys Szyc podzielił się nim w mediach społecznościowych, ujawniając, że znajduje się w obsadzie. W trailerze widzimy zarówno go, jak i Tomasza Kota. Według informacji na ekranie pojawi się również polska aktorka, Karolina Gruszka. Występują oni obok Diane Kruger oraz Tali Ryder.

Joika - zwiastun

Joika - o czym jest film?

Jest to historia oparta na faktach z życia amerykańskiej baletnicy, Joy Wormack. Była ona pierwszą Amerykanką, która dostała się do niesławnej Akademii Baletu Bolszoj w Rosji. Miała marzenie, by zostać wielką baletnicą.

James Napier Robertson jest reżyserem i scenarzystą dramatu. Do tej pory tworzył nieznane szerszej publiczności filmy w Nowej Zelandii, które zbierały dobre oceny widzów.

Przypomnijmy, że Tomasz Kot w ostatnim czasie już kilkakrotnie pojawiał się w amerykańskich filmach. Wcześniej mieliśmy też Marcina Dorocińskiego z ciekawą rolą w superprodukcji hollywoodzkiej Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1.

Joika - data premiery w polskich kinach nie jest znana.