Joker 2 klapą nie tylko w kinach. W VOD nie jest lepiej

Warner Bros. Discovery podjęło decyzję, aby pod koniec października Joker 2 zadebiutował w VOD w USA. Celem było zwiększenie wpływów i próba zmniejszenia strat finansowych. Niestety, wydaje się, że zainteresowanie tym filmem jest naprawdę niskie.

Joker 2 w VOD

Według iTunes oraz Fandango, dwóch platform oferujących w USA dostęp do wersji cyfrowej, Joker 2 zajął po premierowym weekendzie zaledwie czwarte miejsce w zestawieniach. Obie strony układają rankingi na podstawie wpływów ze sprzedaży filmów w VOD. To niezadowalający wynik dla tytułu, który ma przynieść wysokie straty, a zarazem przeczy teorii, że widzowie, którzy nie wybrali się na film do kin, nadrobią go na platformach streamingowych.

Na razie nie ujawniono daty premiery VOD w innych krajach. Prime Video w Polsce sugeruje, że premiera jest blisko, ale brak konkretnej daty. Najprawdopodobniej do końca roku Joker 2 będzie dostępny na VOD na całym świecie, jednak pierwsze wyniki z USA wskazują, że to nie poprawi sytuacji finansowej tej produkcji.

Przypomnijmy, że według szacunków Joker 2 może przynieść Warner Bros. Discovery ponad 100 milionów dolarów strat finansowych.