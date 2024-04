Joker: Folie à Deux - zapowiedź zwiastuna i dokładna godzina premiery. Śmiech Joaquina Phoenixa

Fot. Materiały prasowe

Joker: Folie a deux to zaskakująca kontynuacja hitu Joker z 2019 roku, który zebrał multum nagród, świetne recenzje widzów oraz krytyków oraz stał się jednym z największych hitów komercyjnych. W box office osiągnął 1 mld 78,9 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów. Warner Bros. opublikował zapowiedź zwiastuna, który już za kilka godzin w sieci.

Joker: Folie à Deux - zapowiedź zwiastuna

Pełny zwiastun filmu zadebiutuje o 3:30 w nocy czasu polskiego. Tak prezentuje się Joaquin Phoenix jako Joker.

Obok Phoenixa główną rolę gra Lady Gaga, która wciela się w Harley Quinn. Postać w kinach spopularyzowała kreacja Margot Robbie. Przypomnijmy, że oba Jokery są wydawane pod szyldem Elseworlds i nie należą do budowanego uniwersum DCU, za sterami którego stoją James Gunn oraz Peter Safran.

Za kamerą sequela ponownie stoi nominowany do Oscara Todd Phillips. O fabule praktycznie nic nie wiemy. Jedynie są dostępne dwie oficjalne informacje. Jedna to część akcji będzie osadzona w zakładzie psychiatrycznym Arkham, w którym Joker znajduje się w zapowiedzi zwiastuna. Druga to film w jakimś stopniu ma być musicalem.

Joker: Folie à Deux - premiera w październiku 2024 roku w kinach.