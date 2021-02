Ray Fisher: jest tylko jeden powód, dla którego mnie nie pozwali. Ekipa Anioła Ciemności wspiera obsadę Buffy

fot. materiały prasowe

Konflikt Raya Fishera z Warner Bros. ciągnie się już od dłuższego czasu. Aktor oskarżał Jossa Whedona, Jona Berga i Geoffa Johnsa o skandaliczne zachowanie na planie Ligi Sprawiedliwości po tym, jak z filmu zrezygnował Zack Snyder. Zarzucał on też Walterowi Hamadzie (szef DC Films) próby tuszowania śledztwa w tej sprawie. W nowym tweecie aktor zwrócił uwagę na fakt, że gdyby jego zarzuty były faktycznie wyssane z palca, dawno wytoczyliby przeciw niemu proces.

Jest tylko jeden powód, dla którego nie zostałem pozwany przez Jossa Whedona, Toby'ego Emmericha, Geoffa Jonesa, Jona Berga czy Waltera Hamadę: wiedzą, że mówię prawdę.

Głos zabierają też kolejne osoby związane z serialem Buffy: Postrach wampirów - po tym, jak kilka aktorek, z Charismą Carpenter na czele, zarzuciło Whedonowi nadużywanie władzy, wrogie i toksyczne zachowanie, w tym wobec nastoletniej Michelle Trachtenberg, która napisała, że ekipa musiała dbać o to, by nie zostawała z reżyserem w pokoju sam na sam. Fani oczekiwali, że oświadczenie w sprawie oskarżeń wobec przeciw Whedonowi wyda David Boreanaz (Anioł Ciemności). Ten zwrócił się do Carpenter: jestem tutaj, by cię wysłuchać i wspierać. Jestem dumny z twojej siły. Carpenter w odpowiedzi wyznała, że jest wdzięczna za całe wsparcie, które aktor jej okazał - również prywatnie. Wcześniej konto Boreanaza było ukryte przed oczami nieznajomych, jednak teraz każdy może obserwować tweety aktora.

Wsparcie okazały również Amy Acker i Julie Benz z Anioła.

Choć spotkały mnie pozytywne doświadczenia zawodowe, boli mnie, że nie wszyscy mieli to szczęście. Nie akceptuję żadnych działań, które sprawiały, że ktokolwiek czuł się skrzywdzony, i ofiarowuję miłość i wsparcie każdemu, kto przemawia, aby powiedzieć prawdę - twierdzi Acker.

Przypominamy, że zdaniem Carpenter Whedon notorycznie ją atakował, szydził z jej przekonań religijnych, obrażał, dopytywał, czy usunie ciążę, a następnie bezceremonialnie zwolnił ją, gdy urodziła.