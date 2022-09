Lee - Kate Winslet trafiła do szpitala. Jest oświadczenie

fot. HBO

Film Lee przedstawi historię modelki i fotografki Elizabeth „Lee” Miller, która podczas II wojny światowej została uznaną korespondentką wojenną magazynu Vogue. Reżyserką produkcji jest Ellen Kuras. W tytułową bohaterkę wciela się Kate Winslet, a w pozostałych rolach występują Mario Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough i Josh O’Conner.

Obecnie trwają prace produkcyjne do filmu, które odbywają się w Chorwacji. Podczas zdjęć doszło do wypadku. Kate Winslet przewróciła się w wyniku czego została zabrana do szpitala. W oświadczeniu przedstawiciela aktorki możemy przeczytać:

Kate poślizgnęła się i została zabrana do szpitala, jako środek ostrożności wymagany przez produkcję. Czuje się dobrze i wróci na plan zgodnie z planem w tym tygodniu.

Winslet we wcześniejszych wypowiedziach zaznaczała, że Lee nie jest filmem biograficznym. Dodała, że produkcja przedstawi historię najciekawszej dekady życia Miller, która określała kim była i kim się stała, dzięki temu, co przeszła. Ma być to okres 1938-1948, czyli wojenny czas oraz lata, które ją zdefiniowały.