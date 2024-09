Keanu Reeves jako Shadow również w grze. Sonic X Shadow Generations otrzyma Movie Pack DLC

fot. SEGA

Nadchodząca gra Sonic X Shadow Generations otrzyma dodatek Movie Pack DLC, który umożliwi pokierowanie Shadowem znanym z filmu. Dzięki temu pakietowi przemówi on głosem Keanu Reevesa, który wciela się w tę postać w nadchodzącej produkcji. DLC wprowadzi także nową lokację w Tokio.

Ta zawartość nie będzie związana bezpośrednio z historią z filmu. Zamiast tego, jak możecie zauważyć, akcję osadziliśmy w Tokio, a więc miejscu odwiedzonym przez Shadowa w filmie. Nasz zespół również mieszka w Tokio, tak więc próbowaliśmy zrobić z tego nie tylko lokację do gry z serii Sonic, ale też pokazać to miasto. Wyszliśmy nawet zrobić research do miejsca, które wykorzystaliśmy jako inspirację w grze - powiedział producent, Shun Nakamura w wywiadzie opublikowanym na łamach PlayStation Blog.

Opublikowano też dwa nowe materiały wideo. Pierwszy z nich to klasyczny, fabularny zwiastun, drugi zaś skupia się na wykorzystaniu możliwości oferowanych przez konsolę PlayStation 5.

Sonic X Shadow Generations - premiera 25 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Na Movie Pack DLC trzeba będzie poczekać nieco dłużej, bo do 12 grudnia.