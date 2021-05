Reżyser gier Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 opuścił CD Projekt. Pojawiły się zarzuty o mobbing

CD Projekt RED

Jason Schreier ujawnił, że Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, a także dyrektor kreatywny oraz drugi reżyser Cyberpunk 2077, zdecydował się na opuszczenie studia CD Projekt RED. Taką decyzję podjął po tym, jak w firmie pojawiły się zarzuty o mobbing.

Tomaszkiewicz wysłał maila do pracowników studia, w którym poinformował, że powstała komisja w celu zbadania całej sprawy i nie znalazła ona żadnych dowodów na jego winę. Mimo tego zdecydował się na opuszczenie studia po to, by inni pracownicy nie odczuwali strachu czy stresu w jego obecności.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1389632405443600386

Schreier dodaje też, że Tomaszkiewicz został poproszony o zabranie głosu w tej sprawie i w rozmowie z serwisem Bloomberg potwierdził swoje odejście z firmy, dodając jednocześnie, że czuje się "smutny, trochę rozczarowany i zrezygnowany". Komentarza odmówili natomiast przedstawiciele CD Projektu.