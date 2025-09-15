placeholder
Legendarna broń Avengers mogła powrócić w Thunderbolts*! Oto niewykorzystany szkic

Książka pełna szkiców koncepcyjnych z filmu Thunderbolts* zdradziła, co mogliśmy jeszcze zobaczyć w filmie Marvela. Okazuje się, że było blisko, a poznalibyśmy dalsze losy tarczy Kapitana Ameryki. Co się z nią stało w MCU?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  szkic koncepcyjny 
Kapitan Ameryka thunderbolts*
3. Kapitan Ameryka w Avengers: Koniec gry fot. Marvel Studios
Thunderbolts* to dobrze oceniony film Marvel Studios, który nie zarobił wiele pieniędzy. To przy okazji samodzielna historia, która nie wymagała znajomości całego zawiłego Kinowego Uniwersum Marvela, co przemówiło do wielu osób. Okazuje się jednak, że nawiązań do poprzednich filmów mogło być więcej. Zdradził to jeden ze szkiców koncepcyjnych z art booka powiązanego z filmem Matta Shakmana.

Marvel w tarapatach? Znużenie superbohaterami jest faktem, ale filmy z Avengers są "niezniszczalne"

Thunderbolts: The Art of The Movie jest pełen szkiców koncepcyjnych zdradzających niewykorzystane pomysły. Okazuje się, że mogliśmy poznać odpowiedź na to, co stało się z tarczą Kapitana Ameryki po jej zniszczeniu przez Thanosa. Z Avengers: Koniec gry się tego nie dowiedzieliśmy, ponieważ Steve Rogers po podróży w czasie wręczył Samowi nową tarczę bez choćby jednej ryski.

Co się stało z oryginałem? Art book zdradził, iż wszedł on w posiadanie Valentiny Allegry de Fontaine. W Thunderbolts* podczas zorganizowanego przez nią przyjęcia zobaczyliśmy kilka przedmiotów związanych z Avengers, które "odziedziczyła" wraz z przejęciem Stark Tower. Szkic zdradził teraz, że wśród nich miała się znaleźć tarcza Kapitana Ameryki. Czemu z tego pomysłu zrezygnowano? Być może Marvel ma większe plany na Steve'a Rogersa i wpadł na inny pomysł wyjaśnienia losów oryginalnej tarczy.

Najdziwniejsze moce superbohaterów Marvela i DC

43. Cypher (Marvel) – rozumie każdy komunikat w obcym języku. Tak naprawdę mówi każdym językiem, zarówno ludzkim, jak i komputerowym.

43. Cypher (Marvel) – rozumie każdy komunikat w obcym języku. Tak naprawdę mówi każdym językiem, zarówno ludzkim, jak i komputerowym.
fot. Marvel Comics
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  szkic koncepcyjny 
Kapitan Ameryka thunderbolts*
