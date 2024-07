Legendarny aktor miał serdecznie dość Willa Ferrella. "Przecież ty w ogóle nie jesteś zabawny"

materiały prasowe

Will Ferrell jaki jest, każdy widzi - aktor i komik ma rzesze zarówno zwolenników, jak i przeciwników swojego talentu. Część z nas uwielbia go za jego dystans do rzeczywistości i samego siebie oraz liczne, zapadające w pamięć parodie, by przywołać choćby tę najnowszą z serialu The Boys; inni z kolei mówią o jego "przereklamowaniu", mając wielki problem z prezentowanym przez Ferrella poczuciem humoru.

Wygląda na to, że przynajmniej początkowo w tej drugiej grupie znajdował się nie kto inny jak sam James Caan, legendarny Sonny Corleone z Ojca chrzestnego. Obaj mężczyźni spotkali się na planie produkcji Elf z 2003 roku - Ferrell po latach tak wspomina swoje interakcje ze zmarłym 2 lata temu kolegą po fachu:

James Caan, niech spoczywa w pokoju - mieliśmy świetny czas na planie tego filmu. On mnie zaczepiał. (...) Pomiędzy ujęciami mówił coś w stylu: "Zupełnie cię nie rozumiem. Przecież ty w ogóle nie jesteś zabawny". Odpowiadałem: "Wiem, nie jestem Robinem Williamsem". Na co on dodawał: "Wielu ludzi mnie pyta, czy jesteś zabawny, ale mówię im, że ani trochę". To wszystko było wypowiadane z troską, ale jednak mówił to, co mówił.

Ferrell dodał:

Pokochałem go za to, że on nic nie ukrywał i był absolutnie szczery. Miał mnie naprawdę dość. Mówił o mnie: "Czy ten gość może się w końcu, kur..., zamknąć?". Doprowadzałem go do szaleństwa, bo grałem jak dziecko.

Caan swoje podejście zupełnie zmienił jednak po premierze:

To było zaraz po premierze. James Caan podszedł do mnie i powiedział: "Myślałem, że we wszystkich swoich scenach przesadzasz, ale teraz, kiedy widzę to w filmie, uważam, że to było genialne".

