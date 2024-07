fot. NBC

W latach 90. Przyjaciele bili rekordy popularności w amerykańskiej telewizji, a także na całym świecie. Wszyscy fani znali kultowy opening do serialu, w którym Ross, Chandler, Joey, Monica, Rachel i Phoebe bawią się przy fontannie, a potem nawet się w niej zamoczyli. W tle leciała niezapomniana piosenka I'll Be There For You zespołu The Remembrants.

Kręcenie sceny w fontannie było koszmarem

Wiele fanów też wie, że te ikoniczne sceny powstawały w bólach. Podczas ich kręcenia było zimno i wilgotno. Lisa Kudrow, która wcielała się w Phoebe w serialu, w podcaście Conan O'Brien Needs A Friend opowiedziała o nieprzyjemnej realizacji openingu.

Na Boga, kręcenie tej sceny w fontannie było koszmarem. Wiesz, nie lubię dyskomfortu, w ogóle. Najmniejszego, jakiegokolwiek, nie lubię. A ta fontanna była zimna. I było bardzo późno w nocy, zrobiliśmy chyba 500 ujęć tańca. Bez motywacji taniec jest trudny, prawda? To po prostu jest trudne. A potem "Hej! A co jeśli pobawisz się tym szalikiem?". Wiesz, tego typu rzeczy i po prostu go dostajesz. "Nie! Nie chcę! To nie jest śmieszne!". Byłam chodzącą radością!

fot. NBC

Okazuje się, że to Matthew Perry pozytywnie wpłynął na grupę swoim humorem.

Było tak zimno, a my musieliśmy to robić dalej, a Matthew... Powiedzieli: "Zrobimy jeszcze jedno ujęcie", a on powiedział: "Jeszcze jedno? Okej. Nie pamiętam tego czasu, jak nie byłem w fontannie. Naprawdę, nie pamiętam tego, gdy nie byłem mokry. Kim jesteśmy? Mokrzy? Czy jesteśmy mokrzy w fontannie? Co? Czy tańczymy w fontannie?"

Aktorka przyznała, że scenarzyści wtedy jeszcze nie rozpisali Chandlera w ten sposób. Jeszcze nie bawił sarkastycznym humorem.

Wtedy ta postać jeszcze taka nie była i nie wiem, kiedy tak się śmiałam, i po prostu... Nie żartuję, widzisz nas śmiejących się, a to dlatego, że on właśnie powiedział: "Gotowi? Robimy to znowu? Idziemy to znowu zrobić? Zrobimy to jeszcze raz?". Po prostu skręcał się histerycznie ze śmiechu i to jest w openingu z napisami.

Kudrow podczas rozmowy z O'Brienem przyznała, że ponownie zaczęła oglądać serial Przyjaciele po śmierci Perry'ego. Przypomnijmy, że aktor zmarł 28 października 2023 r. w wieku 54 lat.