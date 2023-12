Mads Mikkelsen wróci do MCU? Ta plotka na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Mads Mikkelsen to słynny, duński aktor, który może poszczycić się nie tylko wieloma nagrodami filmowymi oraz nominacjami, w tym wygraną w Cannes za najlepszą rolę w filmie Polowanie z 2012 roku, ale również udziałem w większości z wielkich, kinowych franczyz. Aktor pojawiał się już w serii filmów o Bondzie jako pierwszy antagonista stojący na drodze 007 Daniela Craiga, był ojcem Jyn Erso w Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, walczył z Indianą Jonesem w ostatniej części stworzonej z Harrisonem Fordem, a nawet machał różdżką jako Gellert Grindelwald, zastępując w tej roli kontrowersyjnego Johnny'ego Deppa. Aktor wcielił się również w postać Kaeciliusa, złoczyńcy walczącego z Doktorem Strangem w jego pierwszym, solowym filmie.

Jak wspomina Daniel Richtman, branżowy insider, którego informacje bardzo często są rzetelne i wiarygodne, chociaż nadal należy traktować je z przymrużeniem oka, bardzo możliwy jest powrót Madsa Mikkelsena do Kinowego Uniwersum Marvela.

Mads Mikkelsen wróci do MCU? W jakiej roli?

Richtman twierdzi, że Mads Mikkelsen jest w trakcie negocjacji z Marvel Studios, aby powrócić w jednym z kolejnych projektów. Informacja, która może zainteresować, to fakt, że insider podkreśla, że nie byłby to powrót do roli Keaciliusa, a kompletnie inna postać, chociaż nie podaje szczegółów. Nie byłoby to nic nowego dla MCU - Gemma Chan wystąpiła jako dwie różne postaci w filmach Kapitan Marvel oraz Eternals. Można podejrzewać, że chodzi o postać Doktora Dooma, o którym spekulowano w związku z odejściem Jonathana Majorsa i niepewnym losie jego postaci, Kanga. W kogokolwiek nie wcieliłby się Mads Mikkelsen, będzie to aktorska wartość dodana. Jeśli ta plotka się sprawdzi, to aktor będzie mieć okazję na stworzenie antagonisty lepszego od bezbarwnego Kaeciliusa.