Tak może wyglądać przyszłość MCU: zdelegalizowanie superbohaterów, kategoria R i zatrzęsienie Hulków

Marvel, według portalu The Cosmic Circus, zamierza wprowadzić w przyszłości bardziej dojrzałe wątki do swoich produkcji. To oznacza, że nie będą już ograniczać się jedynie do treści z kategorią wiekową PG-13 dla filmów lub TV-14 dla seriali, jeśli dany tytuł będzie tego wymagać, by dobrze poprowadzić historię. Królikiem doświadczalnym mają być "Echo" i "Deadpool 3", a odbiór tych projektów będzie kluczowy do podjęcia dalszych kroków w tym kierunku. To oznacza, że możemy liczyć także na produkcje z kategorią R.