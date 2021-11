Magic Mike's Last Dance - tak brzmi tytuł sequela. Powrót erotycznych tancerzy!

Materiały Prasowe

Wygląda na to, że reżyser Steven Soderbergh i scenarzysta Reid Carolin są gotowi powrócić do franczyzy na kolejną, taneczną rundę. Jeśli myśleliście, że seria Magic Mike zakończy się na dwóch częściach, to byliście w błędzie.

Przedstawiciele HBO Max wyjawili, że Magic Mike's Last Dance trafi na wspomnianą platformę streamingową już w 2022 roku. W roli głównej powróci Channing Tatum.

Aktor potwierdził wszelkie spekulacje, zamieszczając zdjęcie scenariusza na Twitterze:

https://twitter.com/channingtatum/status/1465365017935724553

Magic Mike trafił do kin w 2012 roku i zebrał od widzów 167 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 7 mln dolarów. Dokładnie trzy lata później, czyli w 2015 roku na dużym ekranie zadebiutowała kontynuacja Magic Mike XXL, która przy budżecie 14 mln dolarów zyskała 117 mln dolarów.

Oprócz tego, projekt został przekształcony w show, które odbywało się w Las Vegas, Londynie, Berlinie i Australii.

Sukces filmów zapewnił rozgłos na większą skalę. Z tego też względu platforma HBO Max wykorzystuje moment i tworzy program rozrywkowy na podstawie Magic Mike'a. Produkcja The Real Magic Mike jest formą programu, w którym zawodnicy będą rywalizowali o miano prawdziwego tancerza erotycznego. Reality show pojawi się 16 grudnia 2021 roku.