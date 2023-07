Mali żołnierze – fani stworzyli epicki nowoczesny reboot

fot. materiały prasowe

Mali żołnierze powracają pod nadzorem firmy zajmującej się grami wideo Comadran Studios. Przy użyciu narzędzia do tworzenia 3D w czasie rzeczywistym Unreal Engine 5, powstał pięciominutowy zwiastun koncepcyjny fanowskiej kontynuacji filmu z 1998 roku – i przypomina Toy Story na sterydach.

Mali żołnierze – film fanowski

W dużym skrócie, Mali żołnierze, komedia wyreżyserowana przez Joego Dante, przedstawia historię zabawkowych komandosów, które uciekły ze swoich pudełek. Ich dowódca, Chip Hazard, toczy wojnę z Archerem i jego Gorgonitami po tym, jak jeden z projektantów zabawek umieścił w nich nowoczesny wojskowy mikroprocesor.

Small Soldiers: War for the Nekron ma być kontynuacją tych wydarzeń. Na YouTubie opublikowano zwiastun koncepcyjny, który przedstawia, jak w niedawno zamkniętym sklepie z zabawkami figurka Ray Razor uwalnia się z opakowania z dyrektywą „CHIPHZRD”, aby zneutralizować zagrożenie ze strony Necronitów – figurek przypominających kosmitów. Sklep staje się strefą wojny, gdy Razor przywołuje swoją armię zabawkowych komandosów – w tym piromantę Prick Pyro i uzbrojonego w dwa pistolety Death Bullet – by upolować pokojowe stworzenia.

Mali żołnierze – czy będzie sequel?

W 2007 roku DreamWorks podobno zlecił Alanowi Schoolcraftowi (Megamocny) i Brentowi Simonsowi (Pingwiny z Madagaskaru) napisanie kontynuacji Małych żołnierzy, ale nigdy nie została dokończona. Według The Hollywood Reporter, do 2014 roku Justin Lin, reżyser Szybkich i wściekłych, został zaangażowany do produkcji filmu Toymageddon dla Fox, opisanego jako „czterokwadrantowy, familijny, przygodowy film aktorski w stylu Parku Jurajskiego i Pogromców duchów o fabryce zabawek, która wpada w szał”. Jednakże, plotka o stworzeniu kontynuacji Małych żołnierzy nigdy się nie spełniła. Możliwe, że fanowski zwiastun koncepcyjny przywróci temat zabawkowych komandosów.