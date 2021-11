Maska i nie tylko: zobacz plansze z komiksów Non Stop Comics do końca roku

Non Stop Comics

Wydawnictwo Non Stop Comics przewidziało na 17 listopada dwie premiery. Będą to Pacjent (kolejny na naszym rynku album Timothe Le Bouchera) oraz pierwszy tom omnibusa Maski. Komiksowy pierwowzór filmu ukaże się w twardej oprawie z obwolutą - edycji takiej samej, w jakiej ukazywała się seria The Goon.

Kolejny album ukaże się 1 grudnia. Będzie to już czwarty tom znanej u nas serii Head Lopper. Ostatnią tegoroczną premierą będzie komiks Javiera de Isusiego zatytułowany Boska komedia Oscara Wilde’a. Data wydania tego komiksu to 8 grudnia.

Tak prezentują się okładki i plansze z zapowiedzi Non Stop Comics do końca roku: