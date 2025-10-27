Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. to kanon MCU? Tę szokującą odpowiedź przeczytacie dwa razy

Marvel/ABC

Serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. jest czy jednak nie jest częścią oficjalnego kanonu MCU? W sieci od lat trwa wielka dyskusja w kwestii statusu zakończonej już produkcji stacji ABC, która pierwotnie miała być spin-offem filmu Avengers z 2012 roku. Przypomnijmy, że za jej powstanie nie odpowiadał Kevin Feige, a okryty złą sławą Ike Perlmutter, dawny szef Marvel Entertainment.

W 2019 roku Disney zadecydował, że to właśnie Feige i kierowane przez niego Marvel Studios będzie sprawować pieczę nad telewizyjnymi projektami Domu Pomysłów. Od tamtej pory nie pojawiła się jednak żadna oficjalna informacja, w jaki sposób w odniesieniu do MCU powinniśmy traktować takie produkcje jak właśnie Agenci T.A.R.C.Z.Y. czy Agentka Carter. W trakcie nowojorskiego Comic Conu do całej sprawy odniósł się gwiazdor pierwszego z seriali, Clark Gregg, ekranowy Phil Coulson.

Jego odpowiedź już teraz odbija się w sieci głośnym echem. Powiedzieć, że aktor podszedł do tego aspektu dosadnie, to nic nie powiedzieć:

Są niektórzy ludzie, którzy mówią o kanonie. Możecie się pier.... Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy. Jesteśmy szczerze i niezwykle dumni z więzi, jaką mamy z ludźmi takimi jak wy (Gregg odnosi się do uczestników NYCC - przyp. aut.), którzy przychodzą, odwiedzają nas i spędzają z nami czas.

Warto zauważyć, że kilka miesięcy wcześniej problemy z określeniem (nie)kanoniczności Agentów T.A.R.C.Z.Y. i Agentki Carter miał nawet sam szef Marvel Television, Brad Winderbaum. Przyznał on wymijająco, że "pogodzenie seriali ABC z MCU" jest dla niego... "ekscytującą kwestią", nie precyzując, co ma na myśli.

