Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. to kanon MCU? Tę szokującą odpowiedź przeczytacie dwa razy

Pojawiła się nowa informacja na temat tego, czy serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. oficjalnie możemy uznawać za część kanonu MCU. Zaskakująca odpowiedź, jakiej w tej materii udzielił Clark Gregg, bez dwóch zdań wprawi wielu fanów w konsternację. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Agenci T.A.R.C.Z.Y. Marvel/ABC
Serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. jest czy jednak nie jest częścią oficjalnego kanonu MCU? W sieci od lat trwa wielka dyskusja w kwestii statusu zakończonej już produkcji stacji ABC, która pierwotnie miała być spin-offem filmu Avengers z 2012 roku. Przypomnijmy, że za jej powstanie nie odpowiadał Kevin Feige, a okryty złą sławą Ike Perlmutter, dawny szef Marvel Entertainment. 

W 2019 roku Disney zadecydował, że to właśnie Feige i kierowane przez niego Marvel Studios będzie sprawować pieczę nad telewizyjnymi projektami Domu Pomysłów. Od tamtej pory nie pojawiła się jednak żadna oficjalna informacja, w jaki sposób w odniesieniu do MCU powinniśmy traktować takie produkcje jak właśnie Agenci T.A.R.C.Z.Y. czy Agentka Carter. W trakcie nowojorskiego Comic Conu do całej sprawy odniósł się gwiazdor pierwszego z seriali, Clark Gregg, ekranowy Phil Coulson. 

Jego odpowiedź już teraz odbija się w sieci głośnym echem. Powiedzieć, że aktor podszedł do tego aspektu dosadnie, to nic nie powiedzieć:

Są niektórzy ludzie, którzy mówią o kanonie. Możecie się pier.... Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy. Jesteśmy szczerze i niezwykle dumni z więzi, jaką mamy z ludźmi takimi jak wy (Gregg odnosi się do uczestników NYCC - przyp. aut.), którzy przychodzą, odwiedzają nas i spędzają z nami czas.

Warto zauważyć, że kilka miesięcy wcześniej problemy z określeniem (nie)kanoniczności Agentów T.A.R.C.Z.Y. i Agentki Carter miał nawet sam szef Marvel Television, Brad Winderbaum. Przyznał on wymijająco, że "pogodzenie seriali ABC z MCU" jest dla niego... "ekscytującą kwestią", nie precyzując, co ma na myśli. 

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii. Loki wysoko, ale tylko spróbujcie odgadnąć zwycięzcę

arrow-left 35. Alice in Borderland (2018-2020) fot. materiały prasowe arrow-right
35. Alice in Borderland (2018-2020)
34. Wonder Woman (1975-1979)
33. Opowieści z krypty (1989-1996)
32. Łasuch (2021-2024)
31. Locke & Key (2020-2022)
30. The Incredible Hulk (1977-1982)
29. Potwór z bagien (2019)
28. Ms. Marvel (2022)
27. Legion (2017-2019)
26. Agentka Carter (2015-2016)
25. Luke Cage (2016-2018)
24. Kaznodzieja (2016-2019)
23. Batman (1966-1968)
22. Titans (2018-2023)
21. Superman i Lois (2021-2024)
20. Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2013-2020)
19. Herosi (2006-2010)
18. Falcon i Zimowy Żołnierz (2021)
17. Lucyfer (2016-2021)
16. Gotham (2014-2019)
15. Watchmen (2019)
14. Arrow (2012-2020)
13. Flash (2014-2023)
12. Tajemnice Smallville (2001-2011)
11. Jessica Jones (2015-2019)
10. Hawkeye (2021)
9. The Walking Dead (2010-2022)
8. Sandman (2022 - nadal)
7. Moon Knight (2022)
6. WandaVision (2021)
5. Peacemaker (2022 - nadal)
4. Punisher (2017-2019)
3. Loki (2021-2023)
2. Daredevil (2015-2018)
1. The Boys (2019 - nadal)

Źródło: Slash Film

