MCU - kto może być nowym zagrożeniem dla multiwersum? Interesująca teoria

Fani wiele lat czekali na to, by Marvel Studios przejęło 21st Century Fox, a w związku z tym X-Menów czy Fantastyczną Czwórkę. Po tym, jak umowa została ostatecznie sfinalizowana w 2019 roku, wciąż pozostało pytanie, w jaki sposób te kultowe komiksowe postacie zostaną wprowadzone do MCU, a w szczególności Pierwsza Rodzina. The Cosmic Circus ma pewną interesującą teorię na ten temat.

MCU - kto może być nowym zagrożeniem dla multiwersum?

Wydaje się, że najbardziej oczywistą opcją jest to, by Fantastyczna Czwórka wkroczyła do MCU dzięki multiwersum. W jaki sposób miałoby się to jednak odbyć? W filmie Eternals pojawili się Celestianie, którzy rodzą się z zamieszkanych planet. Nietrudno zatem odgadnąć, że ktoś taki, jak Galactus - pożeracz światów i jeden z najbardziej znanych przeciwników Fantastycznej Czwórki - byłby dla nich problemem. Arishem nigdy jednak o nim nie wspomniał. The Cosmic Circus uważa zatem, że Galactus dopiero powstanie...

Skoro w finale Lokiego multiwersum zostało szeroko otwarte, a główna Ziemia-616 jest teraz narażona na najazdy z innych wszechświatów, to The Cosmic Circus zgaduje, że Galactus wtargnie do MCU poprzez dziurę w czasoprzestrzeni, która powstała w wyniku bombardowania Świętej Osi Czasu przez Sylvie. Pierwsza Rodzina wkroczyłaby wtedy, by go pokonać.

